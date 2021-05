Noch sind es weite Wege bis zu den Klimazielen

Vergangenen Mittwoch in der inatura in Dornbirn: Es ist die erste Veranstaltung, die vom Verein KlimaVor! seit der Gründung vor einem Jahr auf die Beine gestellt wurde. Coronabedingt waren Diskussionsabende bislang nicht möglich. E-Mobilität ist das Thema des Abends, denn für viele Klimaschützer ist dies ein „Gamechanger“ in der Klimafrage. Bei genauerer Betrachtung allerdings zeigt sich, dass E-Autos nur Teil eines Ganzen sein können. „Es kann nicht die Lösung sein, alle Verbrennungsmotoren einfach durch Elektromotoren auszutauschen“, sagt Christof Drexel, Obmann des Vereins und Berater im Bereich Klimaschutz-Strategien und Gebäudetechnik. Die Lösung wird vielmehr ein massiver Ausbau der sanften Mobilität sein - sprich Fußgänger, Fahrrad und öffentlicher Verkehr. „Wenn das gelingt, geht es einher mit einer Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Was nicht reduziert werden kann, ist ideal mit E-Autos abzudecken.“ Wer also motorisiert und individuell unterwegs sein muss, für den ist die E-Mobilität mit Abstand das geringste Übel, denn Verbrennungsmotoren haben einen deutlich höheren Energieverbrauch.