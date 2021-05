Pfingstloch für Heiligen Geist in vielen Kirchen

Es gibt Geheimnisse in St. Thomas am Blasenstein im Bezirk Perg, und zwar: Die alte Wallfahrtskirche, die um 1331 das erste Mal urkundlich erwähnt wird, hat drei Löcher. „Man muss ganz genau nach oben an die Gewölbedecke schauen, dann entdeckt man sie“, verrät Gerlinde Schachinger.