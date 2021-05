Schlange in Werkstattkasten erschreckte Firmenchef

Verkrochen

Tierheim-Mitarbeiter verwiesen den Firmenchef an den Steyrer „Reptilien-Flüsterer“ Hans Esterbauer, der 30 Minuten später in der Werkstätte eintraf. „Die Schlange hatte sich in der Zwischenzeit unter den Kasten verkrochen, ich konnte sie aber rasch lokalisieren“, erklärt der Experte.