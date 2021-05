„Tiger King“-Star: 68 Löwen & Tiger beschlagnahmt

Die US-Justiz hat 68 Löwen, Tiger und andere Großkatzen des Privatzoo-Direktors Jeffrey Lowe beschlagnahmt, der durch die Netflix-Serie „Tiger King“ bekannt geworden war. Bei drei Inspektionen in dem Park von Jeffrey und Lauren Lowe im Bundesstaat Oklahoma seien wiederholt gravierende Mängel in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere festgestellt worden, erklärte das Justizministerium am Donnerstag.