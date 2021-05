Wärmestube: Lärm sorgt für Ärger bei den Anrainern

Die Wärmestube hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. „Die Klienten halten sich oft laut streitend im Innenhof auf. Man kann gar nicht das Fenster öffnen“, schildert ein Bewohner. Bis zu 35 Gäste werden gleichzeitig in der Einrichtung betreut, über den Tag verteilt sind es etwa 80. Auch auf der Straße sowie im Eingang des Nachbarhauses würden die Klienten oft verweilen. „Wir mussten deswegen schon die Polizei rufen“, so der Anrainer. „Ich habe kein Problem mit der Einrichtung, kenne welche, in denen es gut funktioniert. Die Sozialarbeiter hier sind jedoch verpflichtet, gegen diese Störungen vorzugehen.“