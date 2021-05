Kärntner Start-Up revolutioniert den Eierkocher

In der Sterneküche, bei Spitzenköchen und Feinschmeckern in aller Welt hat das japanische Onsen-Ei dank Textur und Geschmack einen besonders hohen Stellenwert. Dieses kulinarische Erlebnis möchte ein Kärntner Start-Up mit dem Eiergarer Nihon, was übersetzt schlicht Japan bedeutet, nun aus dem Restaurant in die Wohnküche bringen.