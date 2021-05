Acht Testverweigerer wollten Soldaten bestechen

Der Schwarzmarkt mit gefälschten Tests blüht. Um die Corona-Regeln zu umgehen, wird jetzt bei der Einreise nach Österreich aber immer öfter auf noch frechere Methoden zurückgegriffen. An der Staatsgrenze versuchen Testverweigerer ohne offiziellen Beleg, die Soldaten beim Gesundheitscheck zu bestechen, um passieren zu können. Allein in burgenländischen Nickelsdorf flogen in 24 Stunden acht Fälle auf.