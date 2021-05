EU will Geimpfte aus aller Welt einreisen lassen

Mittwoch ist in Österreich der Tag, an dem die Gastronomie nach mehr als einem halben Jahr wieder ihre Türen für Gäste öffnet. Auch in Brüssel wird derzeit fleißig an Lockerungen der Corona-Maßnahmen in der EU gearbeitet. So hat die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch von EU-Diplomaten erfahren, dass die EU-Mitgliedsstaaten vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte aus aller Welt wieder einreisen lassen wollen. Die zu Beginn der Pandemie verhängten Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Einreisen sollen demnach wieder aufgehoben werden.