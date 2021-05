„Der ESC ist für mich… die schönste Feier Europas“

Endlich wieder Song Contest: Die größte Fernsehshow der Welt steht in dieser Woche an! Krone.tv hat vorab die österreichischen ESC-Stars getroffen und mit ihnen über „das Phänomen Song Contest“ geplaudert. Was macht diese Show so besonders? Was ist das für ein Gefühl, auf einer so großen Bühne zu stehen und plötzlich in ganz Europa, Australien und darüber hinaus bekannt zu werden? Wie politisch ist der ESC wirklich? Und: Welche Rolle spielt dabei eigentlich die LGBTIQ*-Community?