Heute LIVE: Roger Federer feiert sein Comeback!

Federers großes Ziel ist auch 2021 wieder Wimbledon, wo er acht seiner 20 Grand-Slam-Titel feierte. „Ich hoffe, bis zum Beginn der Rasen-Saison so weit zu sein und dann dort auch meine Ziele erreichen zu können“, sagte die langjährige Nummer eins der Welt. Die gute Form seiner großen Rivalen Novak Djokovic (SRB) und Rafael Nadal (ESP) sieht er gelassen. „Es geht um mich, nicht darum, auf einem Niveau mit Rafa und Novak zu sein“, sagte Federer. Das sei aktuell noch nicht realistisch. „Ich wäre froh, wenn ich in Genf und Paris ein paar Matches spielen kann. Es geht für mich darum, Match-Fitness zu bekommen, ein bisschen Rhythmus zu finden“, sagte Federer, der in Genf zum Auftakt ein Freilos hat. Die French Open beginnen dieses Jahr eine Woche später am 30. Mai (bis 13. Juni), zwei Wochen darauf starten die All England Tennis-Championships an der Church Road.