Rätsel um das Zillertaler „Bermudadreieck“

Immer noch unklar ist die Identität jener Toten, die am Wochenende am Innufer bei Roppen angeschwemmt wurde. Das Obduktionsergebnis stand am Montagabend nach wie vor aus. Und bei der Suche nach drei Vermissten im Zillertal bzw. Karwendel heißt es weiter auf den Zufall setzen. Denn trotz intensiver Suchaktionen fehlt von den insgesamt drei Männern (beinahe) jede Spur.