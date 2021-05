Vermisst: Weiter keine Spur von Zillertaler (58)

Spurlos verschwunden ist nach wie vor jener 58-Jährige aus dem Tiroler Zillertal, der am Sonntagabend von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war. Auch die große Suchaktion am Montag blieb erfolglos. Ein Unfall des allein lebenden Mannes wird befürchtet. In dem Gebiet ist übrigens seit 2015 ein damals 97-jähriger Einheimischer immer noch abgängig.