Suchaktionen in Tirol: Bangen um zwei Vermisste

Schon am 4. März war laut Polizei der 60-jährige Absamer gegen 7 Uhr Früh zur Buchtaler Hütte oberhalb von Absam aufgebrochen. Dabei handelt es sich offenbar um eine kleine Vereins- bzw. Privathütte in rund 1200 Metern. Weil sich vor der Wohnungstür des 60-Jährigen Zeitungen stapelten, wurde eine aufmerksame Nachbarin stutzig und meldete den Mann am Dienstag bei der Polizei in Hall als abgängig.