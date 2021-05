Daniela Katzenberger witzelt über ihre Cellulite

„Kein Bock“ auf Photoshop

Doch die Dellen an den Oberschenkeln verdarben der 34-Jährigen keinesfalls die Badelaune. Im Gegenteil! „Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportieren kann, ist alles in Butter!“, witzelte Katzenberger über ihre Orangenhaut und ließ sich sogar zu einem Reim hinreißen: „Cellulite on my Arsch - zum Strand im Gänsemarsch!“