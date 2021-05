Neuer ÖSV-Boss: In Grödig geht‘s ans Eingemachte

In der Causa Schröcksnadel-Nachfolge tagen am Dienstag die neun Landes-Ski-Präsidenten in Salzburg. Beim Wahlausschuss müssen die Karten auf den Tisch. Dort sollte dann endgültig der Weg frei für Michael Walchhofer gemacht werden. „Aber ich habe in den letzten Monaten viel erlebt“, meinte Salzburgs Ski-Boss Bartl Gensbichler.