Bahnhof als Schauplatz für flüchtige Kunst

Am Bahnhof gibt es nur Kommen und Gehen! Gerade diese Bewegung und diese Durchlässigkeit eines Stadtraums sind für Thomas Philipp, Julia Nüßlein und Jakob Dietrich interessant. Sie gehören zum Kuratorenteam des FMR-Kunstfestivals, das von 1. bis 6. Juni am Mühlkreisbahnhof in Linz-Urfahr stattfindet.