Willkommen: Unsere neue Gruppe für Hobby-Gärntner!

Fleißige Hobby-Gärntner und leidenschaftliche Pflanzen-Liebhaber versammeln sich in der von der „Kärntner Krone“ gegründeten Garten-Gruppe „Es grünt so grün“ auf Facebook. Mitglied werden kann jeder, der sich aktiv über Garten-Themen austauschen möchte! Auch Fotos werden in der Gruppe gerne geteilt...