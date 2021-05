Wiener Clubs: „Alle öffnen, nur wir nicht“

Einer davon ist Stefan Stürzer, Direktor des Werks, einer alternativen Kunst- und Kulturinitiative inklusive Club am Donaukanal. „Wir haben die Zeit genutzt, um die Lichtinstallationen zu modernisieren. Außerdem haben wir ein Belüftungssystem eingebaut, das alle drei Minuten die komplette Raumluft wechselt“, erzählt er. Der Außenbereich wird am 19. Mai geöffnet. Was den Club anbelangt, hofft er auf den Spätsommer: „Die Politik muss einfach Mut zeigen.“