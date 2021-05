Michael Jordan küsst Kobe Bryants Witwe Vanessa

Der tödlich verunglückte Basketball-Superstar Kobe Bryant ist postum in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen worden. Seine Frau Vanessa Bryant sprach bei der Ehrung am Samstag (Ortszeit) in Springfield im US-Staat Massachusetts anstelle ihres Mannes - und fand sehr emotionale Worte. „Ich bin mir sicher, dass er jetzt im Himmel lacht, weil ich ihn in der Öffentlichkeit loben werde“, sagte sie. Als Zeremonienmeister fungiert Kobes guter Freund Michael Jordan, der Vanessa im Verlauf der Ehrung freundschaftlich und tröstend küsste.