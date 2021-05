„Krone“-Experte Kurt Seinitz: Gaza und die Folgen

Integration war nur Fata Morgana

Diesen Triumphalismus als Mythos zu entlarven, war die zynische Absicht der militanten Hamas aus Gaza: erst Brandlegung mit Unruhen auf dem Tempelberg und dann der einzigartige Raketenüberfall auf Israel. Der Funke hat gezündet: offener Aufruhr der Araber in Israels Machtbereich! Mit Gaza wird Israel fertig werden wie in den früheren Kriegen, doch die plötzlichen bürgerkriegsähnlichen Zustände in seinen Städten müssen Israel wie das Menetekel an der Wand erscheinen. Das Zusammenleben seit der Staatsgründung 1948 zwischen jüdischen und arabischen Israelis (schon jeder 5. ist ein Araber) war offenbar keines; die Integration nur eine Fata Morgana.