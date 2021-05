Zwei Fahrer ohne Schein in Dornbirn geschnappt

Jetzt, da es keine Ausreisetestpflicht mehr gibt, hat die Polizei wieder mehr Ressourcen frei, um sich anderen Dingen zu widmen. Etwa Verkehrssündern. So wurde am Mittwoch, einen Tag vor Christi Himmelfahrt, eine umfangreiche Verkehrskontrolle in Dornbirn durchgeführt. 100 Anzeigen waren die Folge.