Jeder Fünfte in OÖ hat einen Migrationshintergrund

Gut die Hälfte der im Ausland geborenen Personen in Oberösterreich (54,5 Prozent) stammen aus Drittstaaten (außerhalb EU bzw EWR). Die am stärksten vertretenen Nationen sind Bosnien-Herzegowina (15,6 Prozent), Deutschland (14,3 Prozent) und Rumänien (10,2 Prozent). Gebürtige Afghanen liegen auf Platz 9, gebürtige Syrer auf Platz 12 - wobei sich bei beiden Nationen der „Flüchtlingssommer“ von 2015 auch in Oberösterreich niedergeschlagen hat. Nicht alle sind nur durchgezogen.