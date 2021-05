Ab 19. Mai darf in Messen wieder gesungen werden

Am 19. Mai werden die Corona-Maßnahmen auch im kirchlichen Bereich gelockert. So ist etwa der Gemeindegesang wieder erlaubt, er ist aber „in Hinblick auf dessen Dauer und Umfang zu reduzieren“. Für das Chorsingen im Gottesdienst muss nachgewiesen werden, dass die Sänger geimpft, getestet oder genesen sind. Masken brauchen sie keine, aber zwei Meter Abstand müssen sie einhalten. Für Taufen, Trauungen und Begräbnisse (am Friedhof) fällt zudem die Limitierung der Personenzahl.