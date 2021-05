Keine Quarantäne mehr: Weg frei für deutsche Gäste

Oberösterreich hat sehr viel zu bieten, das wissen auch unsere deutschen Nachbarn und verbringen deswegen gerne ihren Sommerurlaub in unserem Bundesland. Seit Donnerstag ist das auch um einiges unkomplizierter. Deutschland hat nämlich für mehr als 100 Länder, darunter auch Österreich, die generelle Quarantänepflicht nach der Rückreise aufgehoben. In Zukunft, zumindest so lange die Corona-Zahlen stimmen, reicht ein negativer Test bei der Rückreise aus.