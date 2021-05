Große Wandlungen im italienischen Bergdorf Illegio

Ausstellung mit Herz und Verstand

In vier Bereichen spricht die Ausstellung Herz und Verstand an: Veränderung der Welt um uns herum, Metamorphosen aus Mythologie und Märchenwelt, moralische und geistige Wandlungen in unserem Inneren wie Aufstieg und Fall, Verlust und Wiederkehr sowie Tod, und schließlich Veränderungen in der Kunst ausgehend von der Sichtweise alter Meister des 16. Jahrhunderts bis zur Bildsprache im 20. Jahrhundert.