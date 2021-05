Schnelltests aus dem Mühlviertel hoch im Kurs

Ab Dezember wurden dank einer Kooperation mit der Apothekerkammer in Oberösterreich die ersten Apotheken mit Testsystemen aus Rainbach ausgestattet. Mittlerweile ist Genspeed Biotech in 60 Apotheken in unserem Bundesland vertreten. Nun stehen schon die nächsten Schritte an: Vom Salzburger Apothekerverband wurden rund 30 Geräte bestellt.