Nach Corona Nieren von totem Buben transplantiert

Der Fünfjährige wurde am 1. Mai nach einstündiger Reanimation hirntot ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der Bub hatte keine Vorerkrankungen, abgesehen von einer Corona-Infektion im vorigen Jahr. Unvorstellbar tragisch für die Eltern: Der Kleine hatte am Abend Halsschmerzen und ist in der Früh einfach nicht mehr aufgewacht. Ob sein Tod mit der Covid-Infektion zusammenhängt, ist unklar. Das KUK bestätigt grundsätzlich den Vorfall, verweist aber auf den Datenschutz und den Schutz der Angehörigen.