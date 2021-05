Österreich öffnet: Jetzt Schnelltests sichern!

Ganz Österreich freut sich auf den 1. Besuch im Lieblings-Restaurant, Café oder Bierlokal. Doch die „3Gs“ - geimpft, getestet oder genesen - sind für einen Gastro-Besuch unbedingte Voraussetzung. Viele Betriebe stellen daher nun ihre Sicherheitskonzepte zusammen und verlassen sich dabei nicht nur auf das breite Testnetz in Österreich: „Wir haben bei uns im Lokal einen eigenen Testcorner eingerichtet, damit auch alle Kurzentschlossenen zu uns kommen können. Dafür eignen sich besonders die Selbsttests von LEPU, da sie so einfach in der Anwendung sind“, so Alt-Wien Chef Peter Hrtica.