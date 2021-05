Mann (60) wollte sich mit Holzlatte „verteidigen“

Mann ging mit Holzlatte auf Frau los

Das nahm der 60-Jährige zum Anlass, eine rund 80 cm lange Holzlatte aus seinem Pkw zu holen und damit auf die 33-jährige Frau loszugehen. Auch sie hatte sich inzwischen an der Auseinandersetzung beteiligt. Der Mann holte mit der Holzlatte aus und traf die Frau an der Hüfte. Auch ihr Mann wurde getroffen und an der Hand verletzt.