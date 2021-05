Anti-Terror-Paket nun vom Ministerrat beschlossen

Das nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt vereinbarte Anti-Terror-Paket ist am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen worden und geht damit in die parlamentarische Behandlung über. Die Eckpunkte darin: Nach Terror-Paragrafen Verurteilte können bei bedingter Entlassung zu einer Fußfessel verpflichtet werden und es wird ein neuer Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen eingeführt.