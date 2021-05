Zahl der Spitalspatienten weiter im Sinken

Nach zwei Tagen mit Corona-Neuinfektionen im dreistelligen Bereich hat die Zahl der neuen Fälle am Mittwoch wieder die 1000er-Marke überschritten. In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1194 Neuinfizierte verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es noch 1644 neue Corona-Fälle, der Trend ist also dennoch weiterhin positiv. Die Zahl der Patienten, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist weiter rückläufig.