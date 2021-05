Nach 51 Jahren muss Grazer seine Wohnung verlassen

Der Vater von Herrn G. war Eisenbahner. Als solcher bekam er in den 1950er-Jahren die Dienstwohnung in Graz zur Verfügung gestellt, die er später gemeinsam mit Frau und Sohn bewohnte. Nach seinem Tod 1991 durfte die Ehefrau die Wohnung übernehmen. Als Frau G. viele Jahre später wegzog, blieb der erwachsene Sohn im guten Glauben dort wohnen. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dies nicht in Ordnung sein könnte“, so der Grazer. Viele Jahre war das für die ÖBB offenbar in Ordnung, auch als Herr G. im Jahr 2008 mündlich umfassende Umbauarbeiten gemeldet hat, um mit seinem Geld Bad, Küche, Böden und vieles andere zu erneuern.