Athen impft die großen griechischen Inseln durch

Im Rahmen der landesweiten Impfkampagne „Operation Freiheit“ will Griechenland offenbar die Inselbewohner bis Ende Juni durchimpfen. Das Angebot gelte für alle Altersgruppen, berichteten griechische Medien am Dienstag. Um Touristen willkommen zu heißen, hatte die Regierung in Athen bisher bereits den Bewohnern von rund 70 kleineren Eilanden ein Impf-Angebot gemacht.