Neues Kochbuch macht Appetit auf mehr

140 Vor-, Haupt- und Nachspeisen umfasst das Kochbuch, erhältlich in Geschäften wie Stremtaler Schmankerleck in Güssing und Reformhaus Kuch im eo in Oberwart oder direkt bei Sonja Reisinger in Heiligenbrunn sowie per E-Mail (sonjareisinger0609@icloud.com).