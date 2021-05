„Grey‘s Anatomy“ geht weiter: 18. Staffel kommt

Demnach sind die Darsteller Ellen Pompeo, Chandra Wilson und James Pickens Jr. auch in der neuen Staffel mit dabei. Auch die Ableger-Serie „Seattle Firefighters“ (im US-Original „Station 19“) soll eine fünfte Staffel bekommen. „Wir sind so dankbar für die Möglichkeit, weitere Geschichten zu erzählen“, wird Vernoff in einer ABC-Mitteilung zitiert.