Ein 18 Meter langer Bruch mit der Einzigartigkeit

Eine stille Eröffnung ohne Publikum: Das Museum Angerlehner präsentiert seit dem Wochenende im großen Saal junge Kunstschaffende aus Nürnberg. Das klingt aufs Erste unspektakulär. Aber die Freunde Monja Milzner, Nicole Tschernenko, Jonas Gstattenbauer und Lukas Pürmayr haben etwas gemacht, was die hohe Kunst sonst gar nicht mag: Sie malten das Hauptwerk der Ausstellung „Together or Never“ in einer gemeinsamen Aktion.