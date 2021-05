Nach dritter Welle mit Zuversicht in den Sommer

Die Zahlen sinken schneller als erwartet. Liegt es an den Maßnahmen oder der natürlichen Entwicklung? Die „Krone“ hat nachgefragt. Fix ist: Der Sommer wird entspannt(er). Ein Blick über Europa zeigt: Überall ebbt die dritte Corona-Welle ab. In Österreich fiel die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Woche um fast 35 Punkte. „Es sieht so aus, als hätten wir die dritte Welle erledigt“, sagt Mediziner Hans-Peter Hutter, „aber nicht die Pandemie.“