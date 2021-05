Team Wiener Linien und Elektra fusionieren

Hinter dem Vorhang wurde diese Fusion von TWL und Elektra natürlich schon länger geplant - sie schlug im Wiener Fußball aber ein wie eine Bombe. Zwei gesunde Klubs schließen sich zu einem Top-Verein zusammen. So kann man es kurz und knapp zusammenfassen. Gespielt wird in der nächsten Saison natürlich in der 3. Liga unter dem Namen TWL Elektra. „Es ist für beide Klubs ein Gewinn“, freut sich TWL-Sportdirektor Branko Majic.



Endlich aufgestiegen

Für Elektra geht es somit endlich eine Liga nach oben. In den letzten Jahren versuchte es die Elf von Präsident Huber immer wieder mit dem Aufstieg - scheiterte aber meist als Vize-Meister. Mit der Fusion hat somit jetzt auch der Aufstieg geklappt. „TWL ist ein Vorzeigeverein, sportlich erfolgreich und immer seriös. Sonst hätte das ganze Vorhaben ja auch niemals klappen können", weiß Huber. Elektra wird somit den Platz neben dem Ernst Happel Stadion aufgeben und ganz an Rapid Wien abgeben. Die Spiele der Kampfmannschaft und des Nachwuchses werden also künftig alle am Rax-Platz in Wien-Favoriten stattfinden. Dieser wird sich in den nächsten Monaten auch noch etwas verändern. Geplant ist ein neuer Kunstrasenplatz mit LED-Flutlichtanlage und die Überdachung der Tribüne am Hauptfeld. „Das ist eine ganz spannende Aufgabe. Wir freuen uns alle schon riesig“, so Majic weiter.



Trainerfrage noch offen

Ein großes Fragezeichen bleibt aber bestehen - die Trainerfrage. Derzeit trainiert Herbert Gager den Ostligisten und Rene Fischer den Stadtligisten. Ob einer von beiden dann Trainer von TWL Elektra in der nächsten Saison ist, steht noch in den Sternen. „Diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Es könnte die Wahl auch auf einen ganz anderen Trainer fallen“, erklärt Majic. Arbeit wartet auf den neuen Klub reichlich - neben der Trainerfrage muss ja auch eine schlagkräftige Truppe für die nächste Saison in der 3. Liga zusammengestellt werden. Am Wochenende sollen die Köpfe wieder rauchen...