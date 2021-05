Adele feiert Geburtstag schlank und ungeschminkt

Am Mittwoch hat Adele ihren 33. Geburtstag gefeiert. Die Sängerin, die sich in der letzten Zeit eher rar gemacht hat, veröffentlichte zu diesem Anlass eine Reihe von Fotos auf Instagram. Darauf zu sehen ist nicht nur, wie schlank die Chartstürmerin geworden ist, sondern auch, wie wohl sie sich in ihrem neuen Körper fühlt.