William und Kate starteten YouTube-Kanal

Der britische Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) verstärken ihre Präsenz in sozialen Netzwerken. Das Paar startete am Mittwoch einen offiziellen Kanal auf der Videoplattform YouTube. „Wir sind nun auf YouTube“, kündigte das Paar bei Twitter an. In einem 25 Sekunden langen, rasant geschnittenen Clip, der als Anreiz dienen soll, sind die beiden Mitglieder der Royal Family bei offiziellen Terminen sowie Treffen mit Prominenten zu sehen.