Carabinieri fanden Hasch-Brocken im Handschuhfach

Endstation für einen Nussdorfer vom Attersee im italienischen Pontebba! Der 35-jährige Oberösterreicher wurde jüngst in seinem Skoda von Carabinieri gestoppt. Diese entdeckten in seinem Handschuhfach illegale Drogen. Danach wurde das Auto in einer nahen Kaserne komplett durchsucht. Nun droht ein Prozess in Italien!