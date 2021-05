„Fräulein Florentine“ könnte zur Badebucht wandern

Anlegestellen-Tausch wäre wohl WinWin-Situation für alle

Doch am Interessantesten für alle Parteien klingt wohl Variante 3, die FP-Stadtvize Markus Hein vorschlug: Die Gastro, sprich das Salonschiff „Fräulein Florentine“, wandert runter zur neuen Badebucht und die Donau Schiffsstationen GmbH an den bisherigen Platz der Florentine. So hätten auch Touristen kürzere Wege.