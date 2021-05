Bursche attackiert: Ein Täter ist 14 Jahre jung!

Alkoholisiert, unter Drogeneinfluss, unterstandslos, aggressiv und gewalttätig war ein 20-Jähriger, der am Bahnhofsplatz in Wolfsberg einen 16-Jährigen zusammenschlug. Geholfen hat ihm bei der Tat ein erst 14-Jähriger. Mittlerweile ist der Ältere in Haft.