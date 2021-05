Wiener Gastro: Geheimstudie um 65.000 Euro

Die inoffizielle Variante geht so: 2018 wurden Pläne gewälzt, am Dach der Gastroschule am Judenplatz (1. Bezirk) schicke Apartments mit Stephansdomblick zu errichten. Ein Immobilienconsulter sollte das Konzept liefern. Die Wirtevertreter, sprich die Funktionäre, gaben dafür 100.000 Euro frei. Und jetzt kommt es: Obwohl das Wohnprojekt bald darauf von oben gestoppt worden sei, ist das Consulter-Honorar trotzdem überwiesen worden. Die Gegenleistung: fragwürdig.