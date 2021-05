Gewaltschutzgipfel ++ Bub (12) schließt Uni ab

Nach einem weiteren Femizid in Österreich hat die Bundesregierung gestern ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen beschlossen - wir fassen nochmal kurz zusammen was entschieden wurde. Und: Dieser Bursch (12) schloss zeitgleich Schule und Uni ab. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez!