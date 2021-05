Erster Verdacht auf indische Mutation in NÖ

Ist die indische Corona-Mutation in Niederösterreich angekommen? Nun untersuchen Experten den ersten Verdachtsfall: Ein Student aus Indien war nach einem Heimaturlaub wieder ins südliche Niederösterreich eingereist und wurde jetzt Covid-positiv getestet. „Nach derzeitigem Stand ist eine Infektion mit der britischen oder südafrikanischen Mutation ausgeschlossen“, heißt es seitens der Landesregierung. Nun will man auf Hochtouren Proben in einem Speziallabor untersuchen lassen, um den Verdachtsfall abzuklären.