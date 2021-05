Student baute für Tiroler Hoteliers ein Tiny House

Am Gelände des Hotels Grafenast in Tirol steht das erste Tiny House, das Gregor Reinthaler entwickelt und gebaut hat. „Mit der tatkräftigen Hilfe meines Vaters“, sagt der 25-Jährige aus Lichtenberg bei Linz, der erst die HTL für Mechatronik besuchte und jetzt in Wien Betriebswirtschaft studiert und parallel dazu der Faszination namens Wohnen auf kleinsten Raum erlegen ist.