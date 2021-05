Corona-Testbus kurvt seit einem Monat durch OÖ

Am 25. März startete die zusätzliche, mobile Antigen-Teststation von Linz aus in die oberösterreichischen Gemeinden. Als Unterstützung in Gemeinden mit besonders hohen Zahlen wird der Testbus je nach Bedarf punktgenau in die betroffenen Orte geschickt. Beginnend mit den Kirchdorfer Gemeinden Wartberg und Nußbach war der Bus seither in weiteren 37 Gemeinden zur mobilen Testunterstützung unterwegs.