Neues Format: Beim Sprinten gibt es kein Bummeln

Mercedes gegen Red Bull Racing - auch in Portimao liegen die beiden Top-Teams Nase-an-Nase an der Spitze. Was spricht eigentlich auf der „Rollercoaster“-Piste an der Algarve für wen? „Red Bull hat das bessere Set-up für eine Runde, wir vielleicht das schnellere Rennauto“, glaubt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Es ist durch die sogenannte ‚dirty air‘ nach wie vor schwer, an den Vordermann heranzukommen, daher wird die Startaufstellung entscheidend sein. Wenn du hinten bist, musst du dir strategisch helfen.“