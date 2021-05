Thomas Forstner: „Es hat mein Ego getroffen“

„In den Boden gerammt“

„Ich kenne die Hintergründe, wie es dazu kam. Man wird halt hochgejubelt und danach gleich in den Boden gerammt. Das muss man erst mal wegstecken“, sagt Forstner, der zum 30er des „Bummerls von Rom“ einen Neustart in Sachen Musik wagt, „ja, und ich will auch klarstellen, dass es kein Comeback ist. Denn sonst müsste ich ja wieder Schlager singen.“ Mit seinem Produzenten und Partner Charly Raneg hat er den Pop-Titel „Summer Dream“ am Start. „Dass wir dieses Lied, das es auch bald auf Spotify zu hören gibt, genau rund um dieses Datum herausbringen, war nicht geplant“, erzählt er ADABEI.